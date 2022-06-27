Мрачные прогнозы Майи Санду. Глава государства говорит, что признаков, свидетельствующих о возможном снижении цен на энергоносители, нет, и по этой причине уровень инфляции останется высоким. В этой ситуации правительство постарается помочь гражданам в холодное время года, предоставив компенсацию за отопление, однако государственной помощью смогут воспользоваться только малообеспеченные семьи, отметила президент в рамках передачи на частном телеканале.

Галопирующий рост цен Майя Санду объясняет непрекращающимся подорожанием энергоресурсов на международном рынке. В то же время высокие цены на продукты питания вызваны прекращением импорта из Украины и переориентацией на продукцию из европейских стран.

– Уровень инфляции очень высок, и, конечно, это затрагивает многих людей, это наша главная проблема. Мы импортируем энергоресурсы, и здесь самый большой рост цен, я имею в виду природный газ, топливо. Мы не производим природный газ и топливо, и у нас нет возможности контролировать цены. Правительство пыталось компенсировать фермерам это увеличение, возместив налоги, но эта мера помогает лишь частично. Цены на продукты питания выросли. Да, мы аграрная страна, но мы экспортируем сырьё, потому что у нас очень слабая перерабатывающая промышленность и это проблема не только последних 6 месяцев. Оказалось, что мы импортируем и продукты питания, – сказала Майя Санду.

Глава государства говорит, что увеличение доходов граждан является одним из рычагов, с помощью которых правительство может помочь людям сохранить их покупательную способность. В то же время кабинет министров готовит механизм адресной поддержки малообеспеченных семей на отопительный сезон 2022-2023, сообщает ipn.md.

– В краткосрочной перспективе нам нужно помочь малообеспеченным людям. Зимой правительство предоставило компенсации за отопление, сейчас ведутся работы над новой программой, которая будет адресной. Мы не должны предоставлять компенсации тем, у кого очень высокие доходы. В среднесрочной перспективе решение состоит в том, чтобы развивать нашу перерабатывающую промышленность, производить дома, а не экспортировать все сырьё, иногда по низким ценам, а затем закупать конечную продукцию дорого. Признаков замедления инфляционных процессов нет, инфляция во всём мире растёт. Цены на энергоносители не показывают никаких признаков стабилизации, наоборот, они могут вырасти в связи с приближением очередного отопительного сезона. Необходимо повышение заработной платы, а также увеличение пособий тем, кто в этом больше всего нуждается, – сказала также Президент Республики Молдова.

Ранее министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь отметил, что в условиях высокого тарифа на природный газ правительство будет оказывать поддержку гражданам в зависимости от степени энергетической уязвимости. Помощь будет рассчитываться, исходя из официальных доходов населения, количества членов семьи и способа отопления в холодное время года.

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