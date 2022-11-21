Санду: Нельзя позволить России одержать победу над Украиной

Санду: Нельзя позволить России одержать победу над Украиной

Европе и Украине нужна сильная Молдова – достаточно сильная, чтобы поддерживать Украину во время войны, и чтобы стать естественным центром восстановления юга Украины после войны. Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила для politico.eu

– Как нельзя позволить России победить в Украине, точно так же её гибридные методы не должны иметь успеха в Молдове. Мы внесём свой вклад в защиту европейских ценностей, несмотря на навязанные нам лишения. Цена высока, и мы готовы нести это бремя. Но мы не можем делать это в одиночку, – подчеркнула Санду. 

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