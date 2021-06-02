Санду нечего ответить на вопросы граждан: Это не в моей компетенции! (ВИДЕО)

Санду нечего ответить на вопросы граждан: Это не в моей компетенции! (ВИДЕО)

Майя Санду продолжает перекладывать ответственность за решение тех или иных вопросов на правительство и парламент. В рамках её сегодняшнего визита в Каушаны местная жительница попыталась рассказать президенту о проблемах, с которыми сталкиваются патентообладатели. Санду в очередной раз заявила, что она не имеет к этому отношения.  

Санду: Вы разговаривали с местными публичными властями? 

Женщина: Наши законы касаются парламента и президента. 

Санду: Нет, только парламента! 

Более того, местная жительница попыталась пригласить Майю Санду на рынок, чтобы продавцы лично рассказали президенту о своих проблемах, однако глава государства отказалась, предложив “пообщаться отдельно”, пишет telegraph.md.

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