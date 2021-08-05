Санду не знает, откуда правительство Гаврилицы возьмёт деньги на повышение пенсий (ВИДЕО)

Санду не знает, откуда правительство Гаврилицы возьмёт деньги на повышение пенсий (ВИДЕО)

“Спросите у правительства”. Так Майя Санду ответила на вопрос, откуда кабинет министров Натальи Гаврилицы возьмёт деньги на обещанное повышение пенсий. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.  

– Этот вопрос вы должны задать правительству, потому что у каждого своя ответственность. Партия дала обещание, указала конкретную дату, когда это обещание будет выполнено, и теперь забота правительства – найти деньги и выполнить своё обязательство, – сказала она, не назвав возможные источники финансирования. 

Ранее депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко заявил, что партия “Действие и солидарность” врёт пенсионерам и что далеко не все получат 2000 леев в случае повышения.

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Комментарии (1)

  1. В чем проблема???? Фамилии виновных в краже миллиарда известны и они сейчас в Молдове, берите их за жабры и вот вам полноценный бюджет….

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