Санду не знает, откуда правительство Гаврилицы возьмёт деньги на повышение пенсий (ВИДЕО)

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“Спросите у правительства”. Так Майя Санду ответила на вопрос, откуда кабинет министров Натальи Гаврилицы возьмёт деньги на обещанное повышение пенсий. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Этот вопрос вы должны задать правительству, потому что у каждого своя ответственность. Партия дала обещание, указала конкретную дату, когда это обещание будет выполнено, и теперь забота правительства – найти деньги и выполнить своё обязательство, – сказала она, не назвав возможные источники финансирования.

Ранее депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко заявил, что партия “Действие и солидарность” врёт пенсионерам и что далеко не все получат 2000 леев в случае повышения.

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