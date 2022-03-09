Санду не знает, как будет перечислен аванс “Газпрому”: Это проблема “Молдовагаз”, не моя (ВИДЕО)

Санду не знает, как будет перечислен аванс “Газпрому”: Это проблема “Молдовагаз”, не моя (ВИДЕО)

Майя Санду не знает, будет ли у Молдовы техническая возможность перечислить аванс “Газпрому” в марте. В рамках передачи на частном телеканале президент заявила, что это “проблема “Молдовагаз”. 

– Не знаю, мне тоже любопытно. Это вопрос к “Молдовагаз”, это их проблема, как они платят, – сказала она. 

Ранее президент признала, что в связи с ростом цены на газ в Европе “нам придётся тяжело”.

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