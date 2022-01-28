Санду не жалеет об обвинениях в адрес России: Мы должны знать историю и говорить о ней (ВИДЕО)

Санду не жалеет об обвинениях в адрес России: Мы должны знать историю и говорить о ней (ВИДЕО)

Майя Санду считает “историей” своё заявление о том, что “Россия отправила своих людей участвовать в военных действиях в Приднестровье против Молдовы”. Об этом президент сказала накануне в рамках передачи на частном телеканале, дав понять, что не жалеет о своей декларации. 

– Мы должны говорить о трагедиях, имевших место в нашей стране. Иначе мы рискуем повторить их. Мы должны знать историю и говорить о ней, – подчеркнула Санду. 

Президент при этом добавила, что диалог с Россией Молдове необходим, и власти будут продолжать работать в этом направлении, чтобы решить хотя бы часть вопросов в двусторонней повестке.

Ранее МИД России призвал Кишинёв отказаться от спорных заявлений о роли РФ в Приднестровье.

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