Санду “не видит смысла” в принятии отдельного Закона “О постоянном нейтралитете”

Санду “не видит смысла” в принятии отдельного Закона “О постоянном нейтралитете”

Президент Молдовы заявила в рамках передачи на частном телеканале, что нейтралитет и так уже прописан в Конституции, а она превыше любых законов. 

– В этой ситуации не вижу смысла принимать что-то ещё, – сказала Санду.

Напомним, сегодня фракция БКС объявила о регистрации в парламенте Закона “О постоянном нейтралитете РМ” и призвала другие фракции, в особенности ПДС, поддержать его. Коммунисты и социалисты выразили уверенность в том, что этот документ даст стране и гражданам дополнительные гарантии.

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