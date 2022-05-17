Санду не верит даже Попшой: Она не смогла бы договориться с Путиным о более низкой цене на газ (ВИДЕО)

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Вице-спикер парламента не считает, что Майе Санду удалось бы договориться с Владимиром Путиным о более низкой цене на газ. Это он дал понять в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове”.

Так, отвечая на реплику ведущей о том, что граждане считают, что Молдова могла бы получить более дешёвый газ, если бы Майя Санду встретилась с Владимиром Путиным и лично участвовала бы в переговорах по этому вопросу, Попшой сказал:

– Я тоже могу считать, что могу допрыгнуть до Луны.

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