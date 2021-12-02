Санду: Не ругайте нас, иначе другие побоятся прийти на наше место (ВИДЕО)

Санду: Не ругайте нас, иначе другие побоятся прийти на наше место (ВИДЕО)

Майя Санду просит граждан быть снисходительными и не ругать власть, потому что иначе на публичные должности больше никто не захочет прийти. Об этом президент заявила в рамках передачи на частном телеканале. 

– Очень многие отказываются от предложений о трудоустройстве, потому что боятся, что из-за ошибки, подозрения в ошибке или чего-то, что было 30 лет назад, их ждёт публичное бичевание. Нужно доверять, не торопиться с выводами. Это очень важно. В противном случае, никто не захочет прийти и взять на себя ответственность, – сказала она. 

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