Санду не приедет на саммит СНГ “из-за загруженности рабочего графика”

0

В саммите СНГ 14 октября примут участие главы практически всех стран объединения, кроме президентов Молдовы Майи Санду и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

– Глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика, — уточнил представитель казахстанского МИДа, сообщает РИА Новости.

На 14 октября в Астане запланировано заседание совета глав государств СНГ под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.