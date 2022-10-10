Санду не приедет на саммит СНГ “из-за загруженности рабочего графика”

В саммите СНГ 14 октября примут участие главы практически всех стран объединения, кроме президентов Молдовы Майи Санду и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
– Глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика, — уточнил представитель казахстанского МИДа, сообщает РИА Новости.
На 14 октября в Астане запланировано заседание совета глав государств СНГ под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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Facebook Комментарии
сука продажная!Такая наглая врунья и воровка! загружена она! Чем ты загружена? говном наверное. ни хрена не делает для блага народа , а только грабит Молдову- ворует вместе с пдс. Ну что, вы довольны своим выбором такого президента? А? граждане Молдовы. Не хер было дома сидеть и думать что мой голос ничего не решит, а вот диаспора проплаченная вышла и отдала за нее свои голоса. Ну! Теперь они вернутся домой, потому что в ЕС еще дороже жит будет.