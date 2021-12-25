Санду не поедет на саммит глав СНГ. “Я не знаю, если было официальное приглашение, а если будет – надо смотреть на повестку”

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Майя Санду продолжает игнорировать мероприятия в рамках СНГ. “Официально мы не получили никакой информации, а если получим – посмотрим, зависит от повестки и от конкретных условий”, – сказала президент на передаче на частном телеканале, отвечая на вопрос, примет ли она участие в неформальной встрече лидеров Содружества.

– Это зависит от наших интересов, – добавила она.

Напомним, ранее Игорь Додон призвал Майю Санду принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который пройдёт 28 декабря в Санкт-Петербурге, и пообщаться на нём с Владимиром Путиным по вопросу газа.

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