Санду не поедет на саммит глав СНГ. “Я не знаю, если было официальное приглашение, а если будет – надо смотреть на повестку”

Санду не поедет на саммит глав СНГ. “Я не знаю, если было официальное приглашение, а если будет – надо смотреть на повестку”

Майя Санду продолжает игнорировать мероприятия в рамках СНГ. “Официально мы не получили никакой информации, а если получим – посмотрим, зависит от повестки и от конкретных условий”, – сказала президент на передаче на частном телеканале, отвечая на вопрос, примет ли она участие в неформальной встрече лидеров Содружества. 

– Это зависит от наших интересов, – добавила она. 

Напомним, ранее Игорь Додон призвал Майю Санду принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ, который пройдёт 28 декабря в Санкт-Петербурге, и пообщаться на нём с Владимиром Путиным по вопросу газа.

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