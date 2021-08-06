Санду не намерена отказываться от резиденции в Кондрице (ВИДЕО)

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Обещанного три года ждут? Майя Санду, обещавшая в предвыборной кампании отказаться от резиденции в Кондрице, похоже, не собирается держать своё слово. “С резиденцией ничего не делаем”, – сказала она в рамках передачи на частном телеканале.

Теперь президент даёт понять, что она обещала не отказаться от резиденции, а лишь не увеличивать расходы на её содержание.

– Там есть лес, в котором живут дикие животные. Мы посмотрим, можно ли там проводить мероприятия, чтобы не беспокоить природу, – заявила Санду, добавив, что в число её приоритетов вопрос о судьбе резиденции не входит.

Напомним также, что в рамках предвыборной кампании Санду обещала не пользоваться и зданием президентуры в центре столицы, однако работает там с самого первого дня своего мандата.

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