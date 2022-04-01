Санду не исключает нового повышения тарифа на газ (ВИДЕО)

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В апреле он точно не вырастет, а вот как будет дальше – покажет время. Размер тарифа будет зависеть от стоимости, по которой Молдова будет приобретать голубое топливо, отметила президент в рамках интервью “Свободной Европе”.

– Существующий тариф позволяет нам покрывать затраты, покупать газ. Конечно, что будет дальше, мы не знаем, какой будет цена на газ в мае, в июне, и в какой степени действующий тариф будет покрывать закупочную цену. Надеемся, что ситуация успокоится, но у нас не так много оснований для оптимизма, – сказала она.

Напомним, в апреле Молдова будет приобретать газ по как минимум вдвое большей цене, чем в марте. С сегодняшнего дня правительство больше не компенсирует гражданам рост тарифа.

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