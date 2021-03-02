Санду не хочет вакцинироваться AstraZeneca? Что ответила президент журналистам (ВИДЕО)

Санду не хочет вакцинироваться AstraZeneca? Что ответила президент журналистам (ВИДЕО)

Майя Санду, по всей видимости, не готова последовать примеру глав других государств и в числе первых привиться от коронавируса. Ставить прививку она пока не планирует. 

– Вакцинируюсь тогда, когда будет нужно, – сказала она, отвечая журналистам. 

Напомним, сегодня в Молдове стартовала вакцинация от коронавируса. На данный момент в стране есть пока только один вид прививки – западная AstraZeneca.

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