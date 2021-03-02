Санду не хочет вакцинироваться AstraZeneca? Что ответила президент журналистам (ВИДЕО)

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Майя Санду, по всей видимости, не готова последовать примеру глав других государств и в числе первых привиться от коронавируса. Ставить прививку она пока не планирует.

– Вакцинируюсь тогда, когда будет нужно, – сказала она, отвечая журналистам.

Напомним, сегодня в Молдове стартовала вакцинация от коронавируса. На данный момент в стране есть пока только один вид прививки – западная AstraZeneca.

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