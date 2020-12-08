Санду не хочет отставки правительства. Она боится брать на себя всю ответственность, потому что понимает, что не справится – Додон

Санду не хочет отставки правительства. Она боится брать на себя всю ответственность, потому что понимает, что не справится – Додон

Майя Санду и ее коллеги не хотят отставки правительства. В этом уверен Игорь Додон. Глава государства считает, что избранный президент заинтересована в сохранении кабинета министров Кику, чтобы иметь возможность обвинять его во всех своих неудачах.  

Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Майя Санду хочет сидеть в кресле президента и каждый день делать заявления, как плохо там или там. Я думаю, что они хотят сохранить правительство в этой сложной ситуации, потому что боятся брать на себя ответственность, понимают, что не справятся. Мы это уже видели в прошлом году. Они не пойдут на отставку кабмина, – сказал Додон. 

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