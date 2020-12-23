Санду не хочет брать ответственность за ситуацию в стране: в ПДС на переходное правительство не согласны

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Партия “Действие и солидарность”, настойчиво требовавшая отставки правительства Иона Кику, не собирается назначать свой, переходный кабинет министров, который работал бы до досрочных выборов. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил врио председателя ПДС Игорь Гросу.

Гросу отметил, что партия, которую он представляет, хочет только досрочных парламентских выборов, а уж после них – назначения другого правительства. Другие варианты ПДС рассматривать не намерена.

Напомним, сегодня правительство Иона Кику подало в отставку. Комментируя это решение, Игорь Додон отметил, что теперь у Майи Санду есть два пути – назначить переходное правительство или инициировать переговоры по “дорожной карте” для досрочных выборов. Додон подчеркнул, что при любом из вариантов с завтрашнего дня ответственность за всю ситуацию в стране будет нести именно Санду.

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