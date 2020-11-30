Санду не готова взять на себя ответственность за ситуацию в стране (ВИДЕО)

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Избранный президент ответила на призыв Игоря Додона взять на себя полную ответственность за ситуацию в стране и назначить новое правительство. В рамках пресс-конференции Майя Санду дала понять, что не готова к этому.

– Парламентское большинство формируется в парламенте. В этом парламенте нет большинства депутатов, которые могут поддержать правительство, которое займется внедрением реформы юстиции и ожидаемых гражданами мер. Вывод – нам нужны досрочные парламентские выборы, – сказала она.

Санду, однако, не дала чёткий ответ на вопрос, как именно она намерена спровоцировать эти выборы.

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