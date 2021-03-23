Санду не ездит в районы, потому что боится коронавируса, но зовёт народ на выборы (ВИДЕО)

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Майя Санду отменила запланированные визиты в районы из-за всплеска случаев коронавируса, но при этом настаивает на необходимости проведения в этих условиях досрочных выборов. Это следует из заявления главы государства, сделанного в рамках передачи на частном телеканале.

Так, в ответ на вопрос ведущей о том, когда она в последний раз была в районах, Санду сказала:

– В последнее время не очень часто. После того как показатели по коронавирусу ухудшились, пришлось отменить запланированные поездки. Я собиралась ездить по вторникам, но я отменила эти планы, потому что эпидемиологическая ситуация не позволяет мне это делать.

В рамках той же передачи Санду заявила, что желает скорейшего проведения в стране досрочных выборов и выразила надежду на массовое участие в них граждан.

Стоит отметить, что весь прошлый год, несмотря на пандемию, Игорь Додон не только активно посещал районы страны, но и лично побывал во всех районных больницах Молдовы, не боясь заразиться коронавирусом.

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