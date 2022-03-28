Санду назвала заявление Спыну о газе “спекуляцией”

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Президент назвала “спекуляцией” заявление о том, что с 1 мая Молдова рискует остаться без российского газа. Об этом Майя Санду сказала в эфире передачи на общественном телеканале. Примечательно, что такую вероятность первым обозначил вице-премьер Андрей Спыну.

– Эта спекуляция, вероятнее всего, связана с тем, что в подписанном осенью протоколе есть пункт о реструктуризации долга, который Российская Федерация пытается предъявить Республике Молдова. Крайним сроком начала этих дискуссий было назначено 1 мая, однако из-за войны на Украине мы не можем провести аудит, – отметила она.

Ранее о том, что обеспечение Молдовы газом после 1 мая под вопросом, заявил Андрей Спыну.

– Второй сценарий – если «Газпром» решит не поставлять газ в Республику Молдова, тогда мы выйдем на рынок и будем покупать газ на рынке. Мы готовимся к этому сценарию, – говорил он.

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