Санду настаивает на роспуске парламента. В пятницу она проведёт консультации на эту тему с фракциями

Майя Санду намерена обсудить завтра, 26 марта, с парламентскими фракциями роспуск законодательного органа. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.
Консультации пройдут в следующем порядке:
13.00 – партия “Шор”;
13.30 – группа “Про-Молдова”;
14.00 – ДПМ;
14.30 – ППДП;
15.00 – ПДС;
15.30 – ПСРМ.
Напомним, что сегодня парламентское большинство подтвердило, что поддерживает и далее кандидата на пост премьера Владимира Головатюка и выступает против досрочных выборов.
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