Санду настаивает на роспуске парламента. В пятницу она проведёт консультации на эту тему с фракциями

Санду настаивает на роспуске парламента. В пятницу она проведёт консультации на эту тему с фракциями

Майя Санду намерена обсудить завтра, 26 марта, с парламентскими фракциями роспуск законодательного органа. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента. 

Консультации пройдут в следующем порядке:

13.00 – партия “Шор”;

13.30 – группа “Про-Молдова”;

14.00 – ДПМ;

14.30 – ППДП;

15.00 – ПДС;

15.30 – ПСРМ. 

Напомним, что сегодня парламентское большинство подтвердило, что поддерживает и далее кандидата на пост премьера Владимира Головатюка и выступает против досрочных выборов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md