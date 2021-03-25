Санду настаивает на роспуске парламента. В пятницу она проведёт консультации на эту тему с фракциями

0

Майя Санду намерена обсудить завтра, 26 марта, с парламентскими фракциями роспуск законодательного органа. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Консультации пройдут в следующем порядке:

13.00 – партия “Шор”; 13.30 – группа “Про-Молдова”; 14.00 – ДПМ; 14.30 – ППДП; 15.00 – ПДС; 15.30 – ПСРМ.

Напомним, что сегодня парламентское большинство подтвердило, что поддерживает и далее кандидата на пост премьера Владимира Головатюка и выступает против досрочных выборов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.