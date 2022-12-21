Санду: Наш приоритет – сохранение мира в стране и в обществе

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Майя Санду вчера побывала в Сорокском районе, где встретилась с жителями коммун Рубленица и Дэркэуць. Глава государства сообщила людям, что приоритетом властей в этом году является сохранение мира в стране и в обществе, и работа в этом направлении будет продолжена.

– Мы говорили о проблемах коммун, об экономической и социальной ситуации в стране. Экономическое развитие – это путь к процветанию. Несмотря на все кризисы, мы должны продолжать улучшать бизнес-среду и поддерживать малый и средний бизнес. Местная публичная администрация должна создать условия для открытия малого бизнеса в населённых пунктах, — сказала Майя Санду.

Глава государства также отметила, что развитие бизнеса – это больше рабочих мест, больше доходов и больше ресурсов для бюджета страны, в том числе для развития коммун. В этой связи оба населённых пункта в этом году получают финансирование в рамках программы «Европейское село» — для уличного освещения и доступа к качественной воде, передаёт moldpres.md.

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