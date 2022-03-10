Санду: Нас ждут смутные времена. Продукты будут, но дороже

Санду: Нас ждут смутные времена. Продукты будут, но дороже

Жителей Молдовы ждут непростые времена. Ситуация в предстоящие месяцы будет сложной для всех. Об этом на встрече с жителями Ниспорен говорила Майя Санду. 

Президент считает, что в стране будет экономический спад, а поступления в бюджет уменьшатся, пишет today.md. Дефицита продовольствия не будет, однако украинские товары, скорее всего, предстоит заменить другими, более дорогими.

– Нет рисков, что не будет продуктов питания. Мы легко можем заменить украинскими товарами теми, что произведены в других странах: в Румынии, в ЕС. Нет риска дефицита, проблема в цене, – сказала она. 

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