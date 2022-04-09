Санду напомнили об её обещании не запрещать празднование Дня Победы (ВИДЕО)

Санду напомнили об её обещании не запрещать празднование Дня Победы (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ Адела Рэйляну опубликовала на своей странице в соцсети фрагмент предвыборного ролика Майи Санду, в котором тогда ещё кандидат в президенты обещала, что никому не позволит ущемлять права русскоязычных граждан, и что не будет препятствовать празднованию 9 Мая в нашей стране.

⁃ Я говорю вам: в должности президента я никому не позволю ущемлять ваши права. Люди могут отмечать праздники, в том числе 9 Мая. Это ваше право, и его никто не может у вас отнять, – говорила Санду.

⁃ Это правда, частичная правда или неправда? – вопрошает разместившая ролик Рэйляну.

Напомним, депутаты ПДС приняли в двух чтениях проект, предусматривающий запрет на ношение и даже хранение георгиевской ленты. Празднование Дня Победы в Молдове, судя по словам спикера Игоря Гросу, под вопросом.

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