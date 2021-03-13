Санду намерена ввести в Молдове локдаун? На это намекает её советница (ФОТО)

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Майя Санду, вероятно, предложит на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности ввести в Молдове локдаун. Это следует из публикации в соцсети её советницы в области здравоохранения Аллы Немеренко.

⁃ Нравится нам это или нет, но без ограничительных мер будет ещё хуже. Нравится нам или нет локдаун, но это необходимо. Мы должны дать глоток воздуха больницам и врачам, – считает Немеренко.

Стоит отметить, что, по прогнозам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, в случае введения локдауна еженедельные убытки Молдовы будут составлять 1,2 млрд леев. Ранее Игорь Додон выступил категорически против экономических ограничений, отметив, что это не спасёт пандемическую ситуацию, а только усугубит экономический кризис в нашей стране.

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