Санду: Нам удалось вернуть Молдову на карту мира

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Майя Санду посетила во вторник Дондюшанский район, где встретилась с жителями сёл Барабой, Тырнова и Цаул. Речь в ходе бесед шла о пенсиях, рабочих местах, образовании, условиях жизни в населённых пунктах, реформе правосудия, а также о других важных для граждан всей страны вещах.

Власти начали изменения в ряде областей, и некоторые из них необходимо ускорить, особенно те, которые касаются развития экономики. Глава государства подчеркнула, что для решения проблем населённых пунктов и страны нам нужны мир и сильная экономика.

– За последние годы нам удалось вернуть Республику Молдова на карту мира, у нас есть надёжные друзья и внешние партнёры, которые помогают нам преодолевать обрушившиеся на нас кризисы и оставаться частью свободного мира. С их поддержкой развиваются и наши сообщества. Детские сады в Цаул и Барабой были отремонтированы на средства, предоставленные Румынией, а школа в Барабой — на европейские средства, — сказала Майя Санду.

Она также подчеркнула, что “вступление в Европейский союз — это проект нашей страны, который также будет способствовать развитию молдавских общин”, передаёт moldpres.md.

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