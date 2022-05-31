Санду на вопрос о том, когда Молдова может вступить в ЕС: Сложно сказать…

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“Процесс интеграции в ЕС займёт время. Это не случится завтра, даже если мы получим статус кандидата сегодня”. Об этом Майя Санду заявила на передаче на частном телеканале.

Санду отметила, что точного ответа, когда это произойдёт, нет, потому что “нынешние геополитические времена очень неопределённые”.

Президент также добавила, что вопрос выхода РМ из СНГ пока не стоит.

– Этот вопрос не обсуждался. Пока страна может пользоваться преимуществами от соглашений в рамках СНГ, это должно происходить. В торговых отношениях с Россией сейчас есть определенные препятствия, но мы торгуем и с другими странами в рамках СНГ. Мы должны быть прагматичными. Когда получим статус кандидата на вступление в ЕС, тогда и будем обсуждать это, – сказала она.

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