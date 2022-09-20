Санду на саммите ООН: Наше обязательство перед гражданами – возместить потери в образовании

0

В Республике Молдова необходимо восстановить потери в сфере образования и перестроить систему на основе ценных уроков, извлечённых из пандемии. Краеугольным камнем будущего успеха является полное использование онлайн-ресурсов и совершенствование личного взаимодействия учителей и учащихся. С таким посланием выступила президент Молдовы Майя Санду на прошедшем в Нью-Йорке Саммите ООН на тему “Трансформация образования”.

По словам главы государства, в настоящее время Молдова сталкивается с дополнительным вызовом: российской агрессией против соседней Украины.

– В Молдову прибыли сотни тысяч беженцев, а наши школы приняли тысячи украинских детей, продемонстрировав самоотверженность наших граждан и учителей, – сообщила Майя Санду.

Президент отметила, что большую роль играет уровень вовлечённости детей в образовательный процесс.

– Вовлечённость детей в образование высока, только если образование представляет собой мощную социальную динамику в наших странах, только если учителя являются центральными примерами для подражания, которые могут вдохновлять и к которым могут стремиться наши дети. Онлайн, с физическим присутствием или оба этих метода, подготовка учителей и социальная оценка учителей имеют решающее значение для нашего коллективного успеха, – подчеркнула президент.

Не менее важным, по её словам, является преобразование условий для учителей, например, более качественная подготовка педагогических кадров с упором на непрерывное образование, более совершенные процедуры отбора и адекватное вознаграждение их труда, передаёт ipn.md.

– Наша программа инклюзивного образования на 2022–2030 годы будет сосредоточена на многоплановом вмешательстве путём координации образовательных, медицинских и социальных услуг и на всех уровнях образования. Часть нашей миссии, на мой взгляд, состоит в том, чтобы оставить нашим детям более сплочённый мир, мир, в котором наши дети сотрудничают друг с другом, мир, в котором наши учителя сотрудничают друг с другом, мир, в котором наше разнообразие является энергией мира, процветания, инновации и понимания, мир, в котором лидеры говорят об образовании, а не о конфликта, – заключила президент.

Саммит ООН “Трансформация образования” был организован 19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.