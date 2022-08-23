Санду на Крымской платформе: Молдавские патриоты на стороне Украины и осуждают Россию (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Майя Санду сегодня приняла участие во втором саммите Крымской платформы. В рамках своего выступления Санду отметила, что власти Молдовы поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, включая Крым, и осудила начатую Россией против Украины войну, “которая принесла невероятные страдания украинскому народу и нарушила международный порядок”.

Санду отметила, что последствия войны затронули многие страны, включая Молдову. Она также назвала историческим решение ЕС предоставить Украине и Молдове статус стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

– Мы не будем слабыми, разделёнными, мы не останемся в “серой” зоне. Молдова не терпит несправедливости. С самого начала мы поддержали мировое сообщество и осудили войну России против Украины, призвали положить конец несправедливости. Президент Зеленский, молдавские патриоты, а их подавляющее большинство, – на стороне Украины и жёстко осуждают войну России против украинцев, – сказала Санду.

Она также упомянула оказываемую Молдовой Украине помощь и заверила, что она будет продолжена.

– Мы приняли и будем далее принимать с распростёртыми объятиями украинцев, которым пришлось покинуть свои дома, – отметила Санду.

В завершение она поздравила руководство и народ Украины с наступающим Днём независимости.

– Украина защищает нас сегодня. Украина защищает весь свободный мир. Слава Украине! – подытожила Майя Санду.

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