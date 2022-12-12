Санду на CNN: Каждый раз, когда Россия бомбит энергосистему Украины, в Молдове происходит блэкаут

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В рамках интервью для CNN президент Молдовы Майя Санду заявила, что всякий раз, когда Россия бомбит объекты энергетики Украины, у жителей нашей страны отключается электричество.

– То, что Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, имеет последствия для Молдовы. У нас блэкаут всякий раз, когда Россия бомбит украинские сети, – сказала Санду.

Она также добавила, что Украина сегодня отстаивает не только собственную свободу, но и свободу Молдовы.

– Мы очень признательны храбрым украинцам, однако риски остаются, – отметила глава государства.

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