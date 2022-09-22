Санду: Мы требуем полного и безоговорочного вывода российских войск! (ВИДЕО)

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“Незаконное присутствие российских войск в Приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски безопасности для нашей страны”, – заявила Майя Санду на Генассамблее ООН.

– В 1992 году мы пережили короткую, но трагическую войну в Приднестровском регионе нашего государства. Три десятилетия спустя мы всё ещё пытаемся преодолеть последствия этого конфликта и реинтегрировать нашу страну. Единственный способ достичь этого — мирный диалог и уважение нашего суверенитета и территориальной целостности, – сказала она.

Санду также добавила, что, когда Россия начала войну против Украины, власти Молдовы “как никогда упорно трудились ради того, чтобы сохранить мир на обоих берегах Днестра, и сделать всё возможное, чтобы все граждане Молдовы, включая тех, кто живет в сепаратистском регионе, продолжали жить в мире”.

– Незаконное присутствие российских войск в Приднестровском регионе нарушает наш нейтралитет и увеличивает риски безопасности для нашей страны. Мы требуем полного и безоговорочного вывода российских войск. Мы призываем к ликвидации боеприпасов на складах в Колбасне, которые представляют угрозу для безопасности и экологии всего региона, – подчеркнула Санду.

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