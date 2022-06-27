Санду: Мы – рядом с мужественным украинским народом

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В рамках визита на Украину Майя Санду посетила несколько городов Киевской области.

– Я своими глазами увидела сожженные дотла дома, разрушенные ракетами и артобстрелами жилища, больницы, магазины и детские сады в Бородянке и Ирпене. Я также видела места некоторых братских могил в Буче, где похоронены десятки людей, расстрелянных во время оккупации этого города русской армией. Это трагедия, которую сложно передать словами, – заявила президент.

Она также упомянула, что Республика Молдова с первого дня осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины и призвала международное сообщество сделать всё для восстановления мира, расследования и наказания необоснованных преступлений, совершенных в этом конфликте.

– Четыре месяца Украина, наша соседняя, дружественная страна, живет в условиях войны. Мы – рядом с мужественным украинским народом, который борется за свою свободу и за свободу Европы. Будущее Украины — в свободном мире, в большой европейской семье, — подчеркнула Майя Санду, пишет moldpres.md.

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