Санду: Мы ничего не можем поделать с ростом цен на энергоресурсы

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В Молдове самая высокая инфляция из-за того, что предшественники действующей власти не смогли развить перерабатывающую промышленность, а потому мы вынуждены импортировать товары, а также из-за высоких цен на энергоносители, с которыми руководство страны ничего не может поделать. Об этом заявила Майя Санду.

– Из-за плохого прежнего руководства у нас слабый сектор перерабатывающей промышленности, мы вынуждены импортировать, в том числе продукты питания, по большим ценам, чем если бы они производились у нас. Предприятия не строятся за два дня. Второй фактор – рост цен на энергоносители. Здесь мы ничего не можем поделать, мы энергоресурсы не производим, и повлиять на это не можем. Третье – мы находимся рядом с Украиной, и события в ней в значительной степени влияют на нас, – сказала Санду.

При этом она призвала не сравнивать инфляцию в Молдове с инфляцией на Украине. Примечательно, что в нашей стране показатель инфляции в апреле был на 10% выше, чем в соседнем государстве.

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