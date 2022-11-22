Санду: Мы не уверены, что сможем найти достаточно ресурсов, чтобы отапливать и освещать наши дома

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Из-за войны, которую Россия ведёт против соседней страны Украины, Республика Молдова столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом. Об этом президент Майя Санду заявила участникам третьего заседания Платформы поддержки Молдовы, которое состоялось вчера в Париже.

– Мы не уверены, что сможем найти достаточно ресурсов, чтобы отапливать и освещать наши дома. И даже если мы найдем эти ресурсы, цены будут недоступны для нашего народа и нашей экономики, что может поставить под угрозу наши мир и безопасность, — подчеркнула Майя Санду.

В этой связи глава государства отметила, что наша демократия находится под атакой со стороны коррумпированных криминальных группировок, поддерживаемых Россией, а страна столкнулась с гибридной войной, цель которой — переломить наш курс на европейскую интеграцию.

– Нужно работать вместе, чтобы остановить эти группы. Вот почему мы попросили ЕС и его государства-члены ввести санкции против преступников, которые воруют государственные средства и напрямую угрожают стабильности и демократии наших стран, — добавила Майя Санду.

Она поблагодарила собравшихся за поддержку и заверила, что Молдова не свернёт с пути на вступление в ЕС.

– Как бы трудно нам ни было, мы будем идти по пути демократии и европейской интеграции, – подытожила Санду, передаёт moldpres.md.