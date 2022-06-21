Санду: Мы на пороге исторического решения – предоставления Молдове статуса страны-кандидата в ЕС

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Предоставление Республике Молдова статуса страны-кандидата – это геополитическая необходимость. Об этом заявила президент Майя Санду в статье, опубликованной в изданиях G4Media, El Pais, Le Figaro, Die Welt, Le Soir, Gazeta Wyborcza, Publico и La Repubblica.

По словам главы государства, за тридцать лет независимости усилилось стремление граждан Молдовы присоединиться к Европейскому союзу, сообщает moldpres.md.

– Это не был гладкий процесс, но сегодня мы находимся на пороге исторического решения: предоставить Республике Молдова статус страны-кандидата в ЕС, – подчеркнула Майя Санду.

Статья опубликована в контексте заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 июня, где будет приниматься решение о предоставлении Республике Молдова статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала Европейскому совету предложить Республике Молдова перспективу стать членом Европейского союза.

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