Санду рассказала в Роттердаме о своих заслугах: Изгнали Плахотнюка и одержали победу над пророссийским политическим классом в Молдове

Санду рассказала в Роттердаме о своих заслугах: Изгнали Плахотнюка и одержали победу над пророссийским политическим классом в Молдове

Об этом президент говорила на съезде Европейской народной партии в Роттердаме. 

– На удивление многих нам удалось победить олигархический режим. Затем мы осмелились понадеяться на то, что мы победим укоренившийся пророссийский политический класс. На удивление некоторых нам снова удалось, потому что мы на самом деле верим в демократию и в правовое государство, – заявила Санду.

Напомним, что режим Плахотнюка был свергнут силами ПСРМ и блока ACUM, состоявшего из ПДС и ППДП.

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