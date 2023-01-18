Санду: Мы должны остановить Россию и помочь Украине выиграть войну (ВИДЕО)

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе Майя Санду рассказала о высокой цене на энергоресурсы, которую вынуждены платить граждане Молдовы, но добавила, что, как бы ни было сложно, “мы должны и далее помогать Украине”.

– Да, мы вынуждены платить высокую цену. Мы чувствуем себя плохо из-за того, что люди вынуждены платить высокую цену. Могу сказать, что в Молдове тариф на газ вырос в 7 раз за последние 18 месяцев, и у нашего населения нет высоких доходов. Вы можете представить, какова цена. Но мы верим в демократию, мы хотим быть частью свободного мира, и единственное решение – это оставаться вместе. Да, это сложно, но мы должны помочь Украине, все мы, мы должны остановить Россию и помочь Украине выиграть войну, иначе все мы будем в опасности, – сказала молдавский президент.

Напомним, Майя Санду принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Встреча представителей более 100 государств проходит с 17 по 19 января в швейцарском Давосе. У молдавского президента также состоялся ряд двусторонних встреч “на полях” мероприятия.

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