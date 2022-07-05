Санду: Мы должны и дальше поддерживать Украину

0

«Мы должны и дальше поддерживать Украину, потому что ни одна страна в современной истории так не страдала и не жертвовала собой, как Украина. Мы должны защищать демократию и остановить авторитарные тенденции», – заявила Майя Санду на круглом столе в Афинах, организованном изданием «The Economist».

Президент также говорила о необходимости остановить начатую Россией против Украины войну и принять срочные меры, чтобы остановить галопирующий рост цен и «чтобы люди не были вынуждены выбирать между хлебом и свободой».