Санду: Мы должны и дальше поддерживать Украину

Санду: Мы должны и дальше поддерживать Украину

«Мы должны и дальше поддерживать Украину, потому что ни одна страна в современной истории так не страдала и не жертвовала собой, как Украина. Мы должны защищать демократию и остановить авторитарные тенденции», – заявила Майя Санду на круглом столе в Афинах, организованном изданием «The Economist».

Президент также говорила о необходимости остановить начатую Россией против Украины войну и принять срочные меры, чтобы остановить галопирующий рост цен и «чтобы люди не были вынуждены выбирать между хлебом и свободой». 

 

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