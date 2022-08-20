Санду: Молдове нужна поддержка всех – и тех, кто дома, и тех, кто за границей

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Президент Республики Молдова Майя Санду провела вчера встречу с представителями диаспоры. Она поблагодарила их за поддержку перемен дома, за поддержку процесса евроинтеграции и за их солидарность с теми, кто нуждается в помощи.

Майя Санду напомнила, что с начала войны в Украине тысячи молдавских граждан направили помощь украинским беженцам, и что на протяжении многих лет диаспора через различные программы поддерживает людей из уязвимых категорий в стране.

– В прошлом году правительство подписало несколько двусторонних соглашений, касающихся обеспечения социальной защиты, исключения двойного налогообложения, признания дипломов или облегчения при получении водительских прав. Мы ведем переговоры об аналогичных соглашениях и с другими государствами. Мы снизили консульские сборы за услуги, оказываемые за пределами страны, и работаем над их оцифровкой. А те, кто захочет вернуться на родину, смогут репатриировать своё имущество беспошлинно, согласно закону о репатриации, недавно принятому парламентом, – отметила глава государства.

Она также добавила, что “мы ждём, когда вы вернётесь, чтобы быть рядом со своими близкими”.

– Молдова нуждается в помощи, таланте, видении и опыте каждого – как дома, так и за рубежом. Важно сохранять доверие друг к другу, продолжать быть солидарными и работать вместе, проявляя терпение и настойчивость, чтобы превратить нашу страну в гостеприимный дом для своего народа, – подчеркнула Санду, сообщает moldpres.md.

Ранее мы писали, что на встречу с президентом пустили не всех желающих.

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