Санду: Молдова смотрит на Румынию с благодарностью и надеждой

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Президент Республики Молдова Майя Санду выступила с поздравительным посланием по случаю Национального дня Румынии.

– 1 декабря приятно вместе чествовать Румынию. Чувствовать признательность за всё хорошее, что сделали румыны дома и по всему миру, и поделиться тем, почему мы любим Румынию, – заявила глава государства в поздравлении на приеме, организованном 29 ноября посольством Румынии в нашей стране.

Майя Санду отметила, что Румынию любят в Республике Молдова за многое, но в особенности за плечо, на которое мы можем положиться, когда нам трудно, за огромную и безоговорочную помощь, предоставленную нашим гражданам.

– Румынию любят за румынский язык, в котором мы выросли как в отчем доме, за общую историю – историю мужества и борьбы за свободу, – также сказала президент.

Глава государства поблагодарила Румынию и за мощную поддержку, оказанную Республике Молдова в процессе европейской интеграции.

– Молдова смотрит на Румынию с благодарностью и надеждой. Мы уверены, что идём по верному пути и сможем привести Европу к нам домой, в том числе благодаря Румынии. И по одну, и по другую сторону Прута люди стремятся к тому же: жить в мире и свободе, в общем процветающем европейском доме. Мы благодарим Румынию за то, что она остаётся рядом с нами, – добавила Санду, передаёт moldpres.md.

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