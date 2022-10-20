Санду: Молдова рассчитывает на поддержку США в снижении своей энергетической зависимости от России

0

Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась накануне с членами Палаты представителей Конгресса США, находящимися с рабочим визитом в Кишинёве. Обсуждения касались региональной безопасности и молдавско-американских отношений.

Глава государства отметила, что наша страна с первого дня осудила войну России против Украины, и что для восстановления мира в Европе необходимы постоянные международные усилия. Санду также отметила, что Республика Молдова рассчитывает на поддержку США в снижении своей энергетической зависимости от России за счёт развития сектора возобновляемых источников энергии и в помощи своим гражданам справиться с высокими ценами на энергоносители предстоящей зимой.

Американские законодатели оценили решимость молдавских властей ускорить реформы и пойти по европейскому пути. Глава государства подчеркнула, что в центре внимания находится реформа правосудия и борьба с коррупцией. Кроме того, она рассчитывает на тесное сотрудничество с США для привлечения к ответственности тех, кто обворовывал бюджет страны, а сегодня скрывается от молдавского правосудия на территории США, передаёт moldpres.md.