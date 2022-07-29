Санду: Молдова обратится за помощью к Румынии в случае атаки России (ВИДЕО)

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Майя Санду допускает, что Россия может атаковать Молдову. В этой ситуации власти РМ обратятся за помощью, в том числе к Румынии. Об этом президент заявила на пресс-конференции со своим румынским коллегой, отвечая на вопрос журналиста.



– Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям. Если Россия попытается атаковать Республику Молдова, безусловно, мы обратимся за помощью (к Бухаресту – прим. ред.), – сказала Санду.

Майя Санду также попросила Румынию “помочь нам остаться на пути вступления в ЕС”.

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