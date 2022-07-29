Санду: Молдова обратится за помощью к Румынии в случае атаки России (ВИДЕО)

Санду: Молдова обратится за помощью к Румынии в случае атаки России (ВИДЕО)

Майя Санду допускает, что Россия может атаковать Молдову. В этой ситуации власти РМ обратятся за помощью, в том числе к Румынии. Об этом президент заявила на пресс-конференции со своим румынским коллегой, отвечая на вопрос журналиста. 

– Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям. Если Россия попытается атаковать Республику Молдова, безусловно, мы обратимся за помощью (к Бухаресту – прим. ред.), – сказала Санду. 

Майя Санду также попросила Румынию “помочь нам остаться на пути вступления в ЕС”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md