Санду: Молдаване за нейтралитет, потому что их дезинформировали, что это хорошо (ВИДЕО)

0

Майя Санду ушла от ответа на вопрос, поддерживает ли она прописанный в Конституции нейтралитет Республики Молдова. “Неважно, что думаю я, но это написано в законе и это поддерживают люди. Возможно, потому что их дезинформировали, что это хорошо”, – сказала президент в эфире передачи на общественном телеканале.

Ведущий: В качестве президента Молдовы вы всё ещё считаете, что нейтралитет – это хорошо?

Майя Санду: Нейтралитет прописан в Конституции. Вне зависимости от того, что я об этом думаю, Конституция не меняется.

Ведущий: Конституцию можно поменять…

Майя Санду: Если есть достаточно голосов в парламенте депутатов, которые хотели бы поменять. Граждане поддерживают нейтралитет Республики Молдова. Мы можем дискутировать о том, почему они поддерживают нейтралитет. Возможно, из-за того, что на протяжении некоторого времени их информировали или дезинформировали о том, что это хорошо.

Ведущий: Пропаганда сделала своё дело.

Майя Санду: Совершенно верно. Конечно мы очень уязвимы с этим нашим нейтралитетом, который десятилетиями нарушается, потому что в Приднестровье находятся российские войска. Но никто не даёт 100%-ной гарантии, что этот нейтралитет нас защищает.

Ранее Санду выступила против предложенного оппозицией Закона “О постоянном нейтралитете”, отметив, что достаточно того, что о нейтралитете сказано в Конституции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.