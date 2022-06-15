Санду: Международное сообщество должно остановить агрессию России против Украины

Санду: Международное сообщество должно остановить агрессию России против Украины

Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы остановить развязанную Россией бойню и спасти храбрых жителей Украины, заявила Майя Санду на брифинге для прессы по итогам встречи с президентом Франции. 

– Нам нужен мир. Усилия международного сообщества должны быть направлены на то, чтобы остановить агрессию России и восстановить мир в Украине. Нужно остановить бойню, спасти храбрых жителей Украины и защитить таким образом свободу и благосостояние Европы, – сказала Санду. 

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