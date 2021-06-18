Санду “крышует” рост цен на топливо? Разоблачительные заявления Богдана Цырди (ВИДЕО)

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За время президентства Майи Санду стоимость топлива в Молдове повышалась целых 10 раз. Сегодня оно стоит в среднем на 16% больше, чем в декабре 2020-го года. Бензин подорожал на 5 леев: с 16 до 21 лея за литр. Какое отношение к этому имеет глава государства? Об этом на брифинге для прессы подробно рассказал депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Социалист напомнил, что главным органом, регулирующим цены на нефтепродукты, является НАРЭ. Все его директора – либо политические партнёры, либо однопартийцы Майи Санду, отметил Цырдя. Это касается и руководителей крупных сетей автозаправочных станций страны.

– В НАРЭ: Еуджен Карпов – бывший член ЛДПМ, как и сама Майя Санду. Штефан Крянгэ также входил в состав ЛДПМ. Октавиан Калмык – член ДПМ, чей лидер Павел Филип открыто поддержал Санду на выборах и агитировал голосовать за неё. Вячеслав Унтилэ, член ЛП, чей лидер Дорин Киртоакэ – самый ярый сторонник Майи Санду. Бывший премьер Кирилл Габурич, в состав правительства которого входила Санду, с 2020 года занимает должность президента Совета директоров компании Bemol retail, а назначенная Санду судьёй КС Люба Шова владеет акциями Tirex Petrol, – перечислил он.

Цырдя также отметил, что Санду промульгировала закон, направленный на снижение цен на нефтепродукты, лишь 5 мая, продержав его у себя 2 недели, “чтобы дать монополистам возможность навариться за счёт граждан”.

– 21 мая Санду получила отчёт от Совета по конкуренции о картельном сговоре на рынке нефтепродуктов. Что она сделала? Ничего. Что сделал Совбез? Тоже ничего. Отчёт так и не был рассмотрен. Мы вынесли вотум недоверия директорам НАРЭ, но она ни разу не потребовала их отставки. Ни разу! Несмотря на беспредел, который творится с ценами, – сказал он.

Более того, подчеркнул Цырдя, Санду провела закрытую встречу с директорами НАРЭ после того, как парламент потребовал их отставки. Этой беседой, отмечает он, она выразила им поддержку, показала, что считает их легитимными, и “что они и дальше должны рулить этим органом и продолжать грабить народ”.

– 28 апреля, сразу после этой встречи, цены стали выше. Видимо, беседа прошла успешно, – заявил Цырдя.

Встречи проводит не только Санду, но и депутаты ПДС. Думитру Алайба, например, был замечен за беседой с Кириллом Габуричем. Случайности не случайны, отмечает Цырдя, ведь все топ-менеджеры фирмы Bemol спонсировали избирательную кампанию Майи Санду.

– Даже шофёра не пожалели! Он пожертвовал 10 тысяч леев. Ребята, вы считаете это случайностью? 500 леев дал даже рядовой сотрудник НАРЭ! А может быть, они спонсировали Санду, чтобы она потом спонсировала их? Вывод очевиден: Санду и ПДС тесно связаны с олигархами и транснациональными корпорациями. Она служит им, а не народу, потому что они ей платят! – сказал он.

Цырдя предложил повторно выдвинуть и принять в парламенте вотум недоверия руководству НАРЭ. Депутат ПСРМ также намерен обратиться по поводу озвученных им фактов в Генпрокуратуру и в Антикоррупционную прокуратуру.

– Перед законом все едины – даже ПДС и Майя Санду. Родина не продаётся, воры должны сидеть в тюрьме, и мы будем за это бороться, – подытожил он.

В президентуре данные заявления пока не прокомментировали.

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