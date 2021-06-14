Санду «крышует» примара Кагула? Социалисты требуют от президентуры не вмешиваться в деятельность госорганов (ВИДЕО)

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Администрация президента пытается помешать проведению финансовой проверки на предмет расходования публичных средств примарией Кагула. Об этом на брифинге для прессы рассказал депутат ПСРМ Василий Боля. Он отметил, что после недавнего визита Майи Санду в Кагул администрация президента направила запрос в адрес Финансовой инспекции с требованием предоставить информацию об основаниях для контроля. И это несмотря на то, что проверки в примарии Кагула не проводились уже около 6 лет.

Депутат квалифицировал это обращение как давление на контролирующие органы и «крышевание» примара Кагула Николае Дандиша, и призвал президентуру дать возможность госорганам выполнять свои обязанности.

– Вот так «крышуются» хорошие люди? Госпожа президент, это не делает вам чести. Мы хотим всего лишь убедиться в том, что деньги из госбюджета были потрачены правильно. Финансовая инспекция должна сообщить о нарушениях, если они будут обнаружены. Но по моей информации, и исходя из того, что я вижу практически еженедельно в Кагульском районе, деятельность оставляет желать лучшего. Если и сделали – то две дороги в центре города. В остальном – они как после бомбардировки. Об этом мы будем говорить и с жителями муниципия, которые уже устали от обещаний «хороших людей», – подчеркнул Боля.

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