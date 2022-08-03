Санду – конгрессмену США: Рассчитываем на вашу помощь

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Президент Республики Молдова Майя Санду провела сегодня встречу с американским конгрессменом Эриком М. Суолвелл. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, молдавско-американские отношения и двустороннее сотрудничество.

Майя Санду подчеркнул важность поддержки, которую Молдова на протяжении многих лет получала от США, как для укрепления демократических институтов, так и для экономического развития. Она выразила надежду, что Соединенные Штаты также помогут нам преодолеть нынешний экономический и энергетический кризисы, усугублённые войной на Украине, сообщает moldpres.md.

Со своей стороны конгрессмен Эрик М. Суолвелл высоко оценил усилия властей по проведению ключевых реформ, борьбе с коррупцией и сближению страны с Европейским союзом и заверил власти РМ в поддержке США в этом начинании.

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