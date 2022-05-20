Санду: Компенсаций за газ для всех больше не будет

Санду: Компенсаций за газ для всех больше не будет

Компенсировать рост тарифа на газ всем гражданам страны, как это было зимой, государство больше не будет. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявила Майя Санду.

– Прошедшей зимой помогли всем. Отныне компенсировать рост тарифа на газ всем мы больше не сможем. Помогать будем только тем, у кого низкие доходы, – сказала она. 

Ранее стало известно, что летом тариф на газ может достигнуть 21 лея.

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