Санду: Этой зимой жители Молдовы будут тратить на энергоресурсы до 65% своих доходов

Санду: Этой зимой жители Молдовы будут тратить на энергоресурсы до 65% своих доходов

До 65% своих доходов будут тратить этой зимой жители Молдовы на энергоресурсы, заявила президент Майя Санду в статье для Politico. Она добавила, что за год цена на газ в стране выросла в семь раз, а на электричество — в четыре.

Из-за инфляции, которая приближается к 35%, и нарушения цепочек поставок экономика Молдавии «скорее всего, сократится», признала президент.

Она выразила надежду на поддержку со стороны западных партнёров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md