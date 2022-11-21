Санду: Этой зимой жители Молдовы будут тратить на энергоресурсы до 65% своих доходов

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До 65% своих доходов будут тратить этой зимой жители Молдовы на энергоресурсы, заявила президент Майя Санду в статье для Politico. Она добавила, что за год цена на газ в стране выросла в семь раз, а на электричество — в четыре.

Из-за инфляции, которая приближается к 35%, и нарушения цепочек поставок экономика Молдавии «скорее всего, сократится», признала президент.

Она выразила надежду на поддержку со стороны западных партнёров.

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