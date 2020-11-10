Санду: Я уволю бюджетников, без которых можно обойтись

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Многие сотрудники госучреждений могут остаться без работы, поскольку попадут под программу оптимизации расходов, которую намерена реализовать кандидат в президенты Майя Санду. Она заявила, что если выиграет выборы, уволит ряд бюджетников, без которых, по её мнению, можно обойтись, передает телеканал Primul în Moldova.

Майя Санду считает, что от многих сотрудников в госучреждении нет никакой пользы, а потому их рабочие места следует ликвидировать.

– Я выдвину законодательную инициативу по ликвидации некоторых должностей в ряде государственных учреждений, – заявила Санду.

Кандидат ПДС добавила, что эта инициатива входит в список 10 приоритетов, которые она в обязательном порядке воплотит в жизнь, как только сядет в кресло главы государства. Ранее Майя Санду уже продвигала аналогичный проект по оптимизации расходов – когда запустила реформу в образовании, в рамках которой были закрыты около 200 школ по всей стране, отмечает источник.

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