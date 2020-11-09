Санду испугалась дебатов с Додоном

Санду испугалась дебатов с Додоном

Лидер ПДС не будет принимать участие в дебатах со своим главным оппонентом Игорем Додоном. Санду нарушила данное своим избирателям “из уважения” обещание и не придет на дискуссии с независимым кандидатом. Об этом она заявила сегодня на брифинге для прессы.  

Напомним, что ранее Игорь Додон предложил Майе Санду провести дебаты на общественном телеканале и на нейтральной площадке. Санду сначала согласилась только на второй вариант, а после члены её команды перестали отвечать на звонки представителей штаба Додона для согласования деталей.

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